Карельский спортсмен завоевал серебро Первенства России по киокусинкай

В соревнованиях участвовали свыше 500 спортсменов из 44 регионов страны.

Спортсмен Влад Острецов из Сегежи стал серебряным призером Первенства России по киокусинкай. Он занял второе место. Информацию об этом сообщили в паблике Центр спортивной подготовки.

Влад тренируется под руководством Жанны и Оксаны Долгополовых.





Соревнования прошли в московском центре боевых искусств. Участниками стали юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-17 лет. Всего в Первенстве России по киокусинкай приняли участие свыше 500 спортсменов из 44 регионов страны.



