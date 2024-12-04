Карельский стоматолог рассказал о вреде никотина

Карельский стоматолог рассказал, как курение может сказаться на здоровье зубов.

Врач-стоматолог Сегежской ЦРБ Владимир Метальников предупредил о серьезных последствиях курения для здоровья зубов.

По словам специалиста, никотин и другие вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, оказывают разрушительное воздействие на полость рта. Они оседают на зубах, образуя налет, который со временем превращается в зубной камень. Кроме того, курение нарушает кровообращение десен, что может привести к развитию пародонтита и даже потере зубов.

Метальников подчеркнул, что никотин снижает иммунитет, повышая риск развития различных заболеваний полости рта, таких как кариес и инфекции. А еще он придает зубам желтый или темный оттенок и вызывает неприятный запах изо рта.

Стоматолог также развеял распространенный миф о безвредности электронных сигарет и кальянов. Метальников отметил, что электронные сигареты тоже содержат вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье полости рта.