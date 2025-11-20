Карельский тайский боксер победил в полуфинале Чемпионата Европы

Очередную победу одержал карельский тайбоксер на Первенстве Европы.

Карельский представители муайтай продолжают побеждать на Чемпионате Европы. 19 ноября победы одержали Ксения Михайлова и Серафима Костякова. 20 ноября спортсмен из Карелии Потап Бурый продолжил победную поступь. Он прошелся ураганом по своему сопернику — представителю Греции, участнику первенства мира этого года и хозяину турнира. Досрочная победа в первом раунде. Это гарантировало ему выход в финал, где он будет биться за золотую медаль.

Поздравления и тренеру — Диане Зубровской с еще одной великолепной работой. Так держать.

Сегодня новый соревновательный день, и все шесть бойцов из Карелии продолжают свою борьбу за медали.

Напомним, в состав сборной России вошли карельские спортсмены: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Команду сопровождает тренер Диана Зубровская. Это первая в истории карельского муайтая команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей республики, которые участвовали в сборе средств на финансирование поездки.

Карельские тайбоксеры начали с побед участие в чемпионате Европы в Греции.