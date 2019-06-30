Карельский тхэквондист завоевал две серебряные медали на международных турнирах в Австралии

Спортсмен из Карелии Антон Котков завоевал две серебряные медали на рейтинговых турнирах по тхэквондо G2.

Как сообщили в Министерстве по делам молодежи и спорту Карелии, в соревнованиях "Кубок Президента WT в Океании" карельский тхэквондист Антон Котков провел четыре боя. В первом обошел австралийца со счётом 21:6, в 1/4 выиграл бельгийского спортсмена 1:0, в полуфинале победил британца, но в финале уступил соотечественнику. Результат - второе место.



На турнире "Australian Open" Антон Котков вновь завоевал серебряную медаль, взяв верх над бельгийским спортсменом в полуфинале.





По итогу проведенных боев – два серебра и 24 балла к олимпийскому рейтингу.