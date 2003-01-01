Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

На чемпионате собрались 55 команд из различных регионов России, а также из Белоруссии, Киргизии, Абхазии и Пакистана.

Начальник инспекции Гостехнадзора по Олонецкому и Пряжинскому районам Владимир Кекшоев занял четвертое место на «Трактор-шоу» в рамках 12 Открытого чемпионата России по пахоте. Соревнования проходили с 8 по 10 августа в Ленинградской области.

— Да, занял четвертое место. Всего было 54 участников, — прокомментировал Кекшоев.

В основной программе чемпионата (пахота) группа из Карелии показала лучший результат за историю выступлений региона в составе команды Ирина Косякина («Ильинское»), Иван Корнилов («Ильинское») и Алексей Гошкиев («Мегрега»). Гошкиев занял 19-е место среди 55 команд из России, Белоруссии, Киргизии, Абхазии и Пакистана.