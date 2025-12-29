Карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде

В этом году тренер из Петрозаводска Николай Дундуков стал наставником сборной Молдавии по биатлону. Он готовит команду к Олимпиаде.

Сейчас из-за тренировок в Петрозаводске он бывает редко, но, когда получается, приезжает. Вместе с женой у Николая здесь свой лыжный клуб для детей. Журналист «Столицы на Онего» встретилась с ним в один из таких моментов и пообщалась о детстве, клубе и о работе со сборными. Молдавия — это уже вторая зарубежная команда, которую Николай тренирует. Ранее он работал с китайской командой.

Николай встретил нас на Кургане, где у него свой лыжный клуб. Он и его команда тренируют детей с трехлетнего возраста. Примерно столько же было ему, когда он встал на лыжи.

— Меня поставили на лыжи в три года. Я катался с дедом на Кургане с маленьких горок, а он помогал мне, расставляя палки.

В то время как другие дети любили смотреть мультики, мой любимый канал всегда был спортивный. Я увлекался и, конечно, больше всего был влюблен в биатлон и лыжи. Однако, в биатлон тогда брали только с 10 лет, и до этого возраста нужно было чем-то заниматься. Я любил футбол и в этот промежуток времени играл, стоя на воротах. Еще я занимался шахматами.

Как только мне исполнилось 10 лет, я сразу пошел в биатлон. И вот уже 20 лет моя жизнь связана с этим видом спорта. Я занимался в республиканской школе у тренеров Сергея Богданова и его жены Валентины Богдановой. До 18 лет. Выступал на различного рода соревнованиях, начиная с детских, городских, потом были республиканские соревнования, Северо-Запад, первенство России. Из-за состояния легких я не тянул спорт высших достижений.

В Карелии всегда была сложность с финансированием. Базовые выезды на первенство Северо-Запада, России оплачивались, конечно, школой, а какие-то дополнительные соревнования — нет. На выходе на юниорский уровень важно, чтобы у тебя был определенный пул лыж на разную погоду, чтобы и настрел был, в плане количества патронов сильно выше и было принято решение вместе с моим тренером первым перейти в сборную Башкирии. Я два года бегал там, и начались проблемы со здоровьем. У меня с детства проблемы с астмой. Но тогда начались резкие, необъяснимые спады: стоило температуре на улице упасть — и мои результаты сразу ухудшались. Я при этом не болел, и мы с тренером стали пытаться понять причину.

В итоге, по договоренности отца, я съездил на обследование в Москву, в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), где наблюдается сборная России. После всех исследований мне сказали буквально следующее: мое сердце готово к Олимпийским играм, а вот легкие… «Выгляни в окно, — сказали мне, — видишь ребят с бутылками? Вот у тебя легкие, как у этих товарищей».

То есть стало окончательно понятно, что именно из-за состояния легких я не могу тянуть спорт высших достижений. Мы с врачами посидели, откровенно поговорили. Они объяснили мне: с моими легкими максимальный уровень, которого я могу достичь, — это отобраться в сборную России на чемпионат Европы среди взрослых и бороться там за медали. Но в нашем спорте чемпионат Европы для сборной России — это уровень второй команды, а не первой. И уж точно это не уровень Олимпийских игр. Размениваться на меньшее я не хотел, и постепенно стал понимать, что мне нужен другой путь.

Какой же путь выбрал Николай и почему именно он стал главным тренером Молдаваии, читайте в статье.