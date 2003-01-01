Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

Чем плох Петрозаводск для туристов, почему леса и озера уже так не работают, как раньше.

Сезон отпусков в России заканчивается, а значит, туристический бизнес входит в самый тяжелый для себя период: поток клиентов стремительно падает. При этом расходы на содержание инфраструктуры не только не уменьшаются, но даже возросли. К примеру, тариф на электричество для юрлиц в Карелии в июле снова взлетел. То есть гостевые дома и гостиницы стоят пустые и дохода не приносят, а отапливать их все равно нужно…

Впрочем, пустые – это для тех, кто не хочет «шевелиться». Что же делать предпринимателям, чтобы удержаться на плаву? «Столица на Онего» решила задать этот вопрос самому турбизнесу, который не понаслышке знает, что такое глухое межсезонье. И не просто задать вопрос, а посмотреть, как живет этот самый турбизнес.

Как рассказывает Дмитрий Кузнецов, директор одной из самых известных карельских туристических фирм «Карьяла Парк», в наших краях гостей мало чем можно удивить. Петрозаводск – город послевоенный, из достопримечательностей упоминания достойна разве что набережная. Плюс квартал исторической застройки, но лишь дважды в год – на День города и на «Гиперборею», когда здесь разворачиваются театрализованные представления. Сортавала в последние годы стала настоящим местом притяжения, но и она, откровенно говоря, проигрывает Выборгу или Калининграду. Так что единственное, чем мы можем побить соседей-конкурентов, это природа и ее производные, типа горного парка «Рускеала».

