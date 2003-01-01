РЕКЛАМА
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10

Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

23:00

Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

21:45

Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

21:00

Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

20:30

Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

20:00

В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

19:30

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

19:00

Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

18:30

Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

18:00

Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10
Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье
Сегодня 06:40 Экономика
Поделиться

Чем плох Петрозаводск для туристов, почему леса и озера уже так не работают, как раньше.

Сезон отпусков в России заканчивается, а значит, туристический бизнес входит в самый тяжелый для себя период: поток клиентов стремительно падает. При этом расходы на содержание инфраструктуры не только не уменьшаются, но даже возросли. К примеру, тариф на электричество для юрлиц в Карелии в июле снова взлетел. То есть гостевые дома и гостиницы стоят пустые и дохода не приносят, а отапливать их все равно нужно…

Впрочем, пустые – это для тех, кто не хочет «шевелиться». Что же делать предпринимателям, чтобы удержаться на плаву? «Столица на Онего» решила задать этот вопрос самому турбизнесу, который не понаслышке знает, что такое глухое межсезонье. И не просто задать вопрос, а посмотреть, как живет этот самый турбизнес.

Как рассказывает Дмитрий Кузнецов, директор одной из самых известных карельских туристических фирм «Карьяла Парк», в наших краях гостей мало чем можно удивить. Петрозаводск – город послевоенный, из достопримечательностей упоминания достойна разве что набережная. Плюс квартал исторической застройки, но лишь дважды в год – на День города и на «Гиперборею», когда здесь разворачиваются театрализованные представления. Сортавала в последние годы стала настоящим местом притяжения, но и она, откровенно говоря, проигрывает Выборгу или Калининграду. Так что единственное, чем мы можем побить соседей-конкурентов, это природа и ее производные, типа горного парка «Рускеала».

Проблема в том, что этого мало. Одним лесом с озерами взыскательного российского туриста уже не удовлетворить, ему нужны так называемые «активности». Какие именно, читайте в нашем материале

Обсудить (0) в ленту
