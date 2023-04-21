Карельский Вилли Вонка: вора-сладкоежку нашли с помощью камер видеонаблюдения

Не смог устоять перед плиткой шоколада 34-летний лакомка из Кеми.

Во вторник 4 июля в одном из сетевых магазинов Кеми посетитель взял несколько плиток шоколада и скрылся, не оплатив товар, рассказали в Росгвардии Карелии.

После сигнала тревоги представители ведомства оперативно прибыли по указанному адресу.

Работник магазина рассказала о происшествии, которое также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Схожего по описанию мужчину обнаружили при осмотре близлежащей территории. Он попытался скрыться при виде сотрудников вневедомственной охраны.

Нарушителем оказался 34-летний местный житель, его задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.