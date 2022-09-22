Карельский военком: не все, вызванные в военкомат, будут мобилизованы

Количество вызванных в военкомат превышает число тех, кого потом мобилизуют, сообщили Центру управления регионом в карельском военном комиссариате.

Количество вызванных в военкомат превышает число тех, кого потом отправят служить. Поэтому крайне важно явиться в военкомат по вызову и уточнить все свои данные. Об этом рассказал военный комиссар РК Андрей Артемьев в эфире «ЦУР объясняет».

«Мы вызываем людей значительно больше, чем будем отправлять. Прежде всего мы уточняем определенные данные, связанные с профессией на гражданке, и военно-учетную специальность».

В военкомате проверяют данные, связанные с состоянием здоровья, и уже на основании всех данных и документов принимают решение, годен ли человек для прохождения военной службы.

Далее те, кто получает повестки, прибывают на объявленные места сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть. Уже в воинской части на пункте приема личного состава мобилизованных граждан переодевают и экипируют, после чего проводится обучение и так называемое боевое слаживание в соответствии с указаниями командования воинской части. По завершении обучения мобилизованные граждане используются в составе воинской части.

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