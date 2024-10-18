Карельский врач рассказала, как уберечь ребенка от осложнений гриппа

Надежда Дрейзис рассказала, почему опасно недооценивать грипп у детей.

Надежда Дрейзис, главный врач Городской детской поликлиники № 1, поделилась тревожным случаем из своей практики. Четырехлетний мальчик поступил с тяжелым гриппом, осложненным вирусной пневмонией и отитом.

«Многие взрослые ошибочно предполагают, что детский организм должен лучше справляться с вирусными заболеваниями. Это мнение обычно уходит вместе с первыми ОРВИ, которыми малыши болеют гораздо чаще», — отметила Дрейзис. — «А грипп представляет наибольшую опасность именно для детей до трёх лет».

По словам врача, грипп может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, отит, а в редких случаях даже энцефалит или тромбоз. «При некоторых видах гриппа, например, при свином, пневмония может возникать почти в 30% случаев», — предупредила врач.

Надежда Дрейзис призвала родителей быть бдительными и не пренебрегать профилактическими мерами. Она подчеркнула, что самый эффективный способ защитить ребенка от гриппа — это вакцинация. Именно вакцинация позволит снизить риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.

Но, кроме того, следует соблюдать простые меры профилактики — не забывать мыть мыть руки, избегать контактов с больными, проветривать помещение и увлажнять воздух. И, конечно, почаще гулять на свежем воздухе и полноценно отдыхать.