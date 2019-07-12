Замминистра Карелии опять ушел в горы

Новости по теме
Загрузка...
Григорий Фандеев после трекинга в Тибете отправился на Эльбрус.
Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит свой отпуск в горах. На этот раз карельский чиновник отправился в Приэльбрусье. Отчет о своем восхождении Фандеев размещает в социальной сети Instagram.
Напомним, это уже не первый горный поход карельского замминистра. Весной Григорий Фандеев совершал трекинг по предгорьям Гималаев в Непале.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
11.07.2019, 15:34
Аналитика
11.07.2019 14:27
Политкухня
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства.
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
Чтиво
Сегодня 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии