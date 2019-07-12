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Новости. Общество
12:50, 12 Июля 2019
фото: https://www.instagram.com/fandeevinfo/

Замминистра Карелии опять ушел в горы

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Григорий Фандеев после трекинга в Тибете отправился на Эльбрус.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит свой отпуск в горах. На этот раз карельский чиновник отправился в Приэльбрусье. Отчет о своем восхождении Фандеев размещает в социальной сети Instagram.

Напомним, это уже не первый горный поход карельского замминистра. Весной Григорий Фандеев совершал трекинг по предгорьям Гималаев в Непале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-12 14:12:00
Глубоко пофиг на этого бесполезного гришу из бесполезной конторы
кир
2019-07-12 13:24:22
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни —
рискни!...(с)
pupsik
2019-07-12 12:58:30
А что , плоггингом не занимается?
Гость
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