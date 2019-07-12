Замминистра Карелии опять ушел в горы

Григорий Фандеев после трекинга в Тибете отправился на Эльбрус.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит свой отпуск в горах. На этот раз карельский чиновник отправился в Приэльбрусье. Отчет о своем восхождении Фандеев размещает в социальной сети Instagram.

Напомним, это уже не первый горный поход карельского замминистра. Весной Григорий Фандеев совершал трекинг по предгорьям Гималаев в Непале.