Карельский заповедник попал в десятку самых популярных особо охраняемых территорий

Больше 10 млн туристов побывали в нацпарках и заповедниках России.

Карельский заповедник «Кивач» попал в топ-10 самых популярных особо охраняемых территорий, сообщили 12 сентября в паблике регионального Минприроды.

Как отметили в источнике, больше 10 миллионов туристов побывали в национальных парках и заповедниках России с января по август 2023 года по данным Минприроды страны.

В десятку самых популярных особо охраняемых природных территорий попал и карельский «Кивач».