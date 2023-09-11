Карельский заповедник попал в десятку самых популярных особо охраняемых территорий

Больше 10 млн туристов побывали в нацпарках и заповедниках России.
Карельский заповедник «Кивач» попал в топ-10 самых популярных особо охраняемых территорий, сообщили 12 сентября в паблике регионального Минприроды.
Как отметили в источнике, больше 10 миллионов туристов побывали в национальных парках и заповедниках России с января по август 2023 года по данным Минприроды страны.
В десятку самых популярных особо охраняемых природных территорий попал и карельский «Кивач».
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