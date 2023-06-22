Реклама

Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Карельским чиновникам рассказали, как правильно работать с обращениями в соцсетях

Новости. Общество
15:13, 23 Июня 2023
фото: © ЦУР

Новости партнеров

Обучение провели сотрудники Центра управления регионом.

Специалисты Центра управления регионом Карелии провели обучение сотрудников региональных ведомств и органов местного самоуправления. Занятие, прошедшее одновременно в очном и онлайн-формате, было посвящено повышению информационной открытости органов власти.

Пресс-секретарей научили правильно работать с комментариями граждан в социальных сетях, учитывая критерии качества ответов на сообщения. Еще одной темой обучения стал медиаменеджмент: сотрудникам органов власти рассказали о ведении медиаплана, роли пресс-секретаря и работе с федеральными темами на региональном уровне.

Заместитель руководителя ЦУР Рустам Раджабов считает, что регулярные обучения ЦУР позволяют пресс-секретарям оторваться от работы нон-стоп и в профессиональной среде обсудить сложные и спорные моменты, которые возникают, и услышать как минимум три точки зрения: свою, Центра управления регионом и коллег из других ведомств или администраций.

На практической части занятия сотрудники ведомств, ведущие официальные паблики, самостоятельно провели качественный анализ публикаций в сообществах.

Центр управления регионом регулярно проводит обучение сотрудников органов власти. Главная задача таких занятий – повысить информационную открытость власти, чтобы жители республики могли оперативно получать качественную и актуальную информацию на удобной для них площадке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2023, 14:58
СМИ рассказали, сколько супермаркетов закрылось в Финляндии после остановки потока туристов из России
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.