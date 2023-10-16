Карельским парламентариям рассказали о темпах газификации Карелии

13 октября в Законодательном Собрании Карелии обсудили ход реализации программы газоснабжения в республике

На заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ 13 октября депутаты Законодательного собрания Карелии обсудили ход реализации программы газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Об итогах исполнения программы рассказал гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров. По его словам, уровень газификации региона сейчас составляет около 34%. Прогнозный уровень газификации региона до 2025 года составит 50%.

Юрий Азаров напомнил, что газификация – это прокладка газопроводов и отводов до населенных пунктов, а также строительство внутрипоселковых газопроводов. Догазификация – это прокладка газопроводов от распределительных сетей внутри населенных пунктов до границ земельного участка заявителя.

Депутатам сообщили, что в 2023 году по поручению Президента России Владимира Путина и в связи с изменениями законодательства в Программе газификации Республики Карелия произошли изменения, а именно увеличилась плановая протяженность газопроводов и внутрипоселковых газопроводов, газификация домовладений также выросла. Так, планируется газифицировать 75 населенных пунктов в 7 районах республики: Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Сортавальском. Таким образом, доступ к сетевому газу получат более 26 тысяч домовладений и более 90 котельных и предприятий.

Догазифицировать планируется более 10 тысяч домовладений в 31 населенном пункте, что связано с добавлением и расширением границ населенных пунктов, а также с уточнением границ домовладений при проектировании. На сегодняшний день поступило 3 148 заявок на догазификацию. Заключили 2 173 договора, 685 заявок отклонили по причине некомплектности документов. Всего была создана техническая возможность для подключения 5 362 домовладений, что составляет 177% от плана реализации 2023 года (3016 домовладений).

«Стоимость подключения для заявителя достаточно высокая, это порядка 120 тысяч рублей и не для всех она доступна. Вы знаете, у нас принята программа социальной помощи и она работает. Субъектом финансируется до 110 тысяч рублей. Уже подключено 6 заявителей и в работе порядка еще 36 таких заявлений», - сообщил Юрий Азаров.

Депутат Ирина Кузичева задала вопрос о межпоселковых газопроводах в Сегеже и Надвоицах, попадают ли они в программу. Юрий Азаров подтвердил, что населенные пункты включены в программу газификации и планируется проведение проектных работ и дальнейшего строительства. По словам Юрия Азарова, в планах к 2028 году газифицировать и другие северные районы республики.

Депутат Татьяна Тишкова уточнила, есть ли в планах газифицировать Суоярвский район. Юрий Азаров ответил, что район рассматривался в части присоединения к межпоселковому газопроводу Импилахти.

«Вопрос строительства газопровода по разным причинам был снят, но сейчас Правительство республики обратилось в «Межрегионгаз» с предложением о продолжении строительства газопровода до Импилахти с новой трассеровкой и перспективой подключения туда Суоярвского района», - пояснил Юрий Азаров.

Леонид Лиминчук подводя итог рассмотрения вопроса, отметил, что доклад очень содержательный и с этой информацией можно работать, чтобы избежать задержки развития догазификации в республике.

«Здесь уже требуется работа и органов исполнительной власти, чтобы помочь людям получить газ в свои дома и участки», - заключил председатель парламентского Комитета.