Карельским пресс-секретарям рассказали, как сделать власть более открытой для жителей

Эксперты поделились с сотрудниками министерств и администраций полезной информацией о работе в соцсетях, обратной связи с населением и борьбе с фейками.

13 ноября сотрудники органов власти Карелии собрались в Петрозаводске на семинаре, посвященном современным методам работы с информацией. Семинар «Информационная работа органов власти: стратегии и практика» организовали АНО «Диалог Регионы», ЦУР Республики Карелия и правительство республики.

На нем встретились пресс-секретари региональных ведомств и сотрудники муниципальных администраций, которые отвечают в них за информационную работу: ведение госпабликов, общение с журналистами, обеспечение оперативной реакции на запросы местных жителей.

«Сегодня пресс-службы во многом влияют и на эффективность органов власти — на открытость, на оперативность донесения информации, на оперативность решения тех проблем, о которых жители могут в режиме реального времени информировать через социальные сети и другие каналы. Чтобы эта работа была максимально эффективно организована, мы стараемся постоянно повышать квалификацию наших специалистов», — отметил замглавы республики по внутренней политике Роман Голубев.

Участникам семинара рассказали о новых подходах к работе с информацией в цифровую эпоху. Среди главных тем — расширение роли пресс-служб, эффективная работа в соцсетях и мессенджерах, борьба с фейками. Акцент выступающие эксперты — сотрудники карельского Центра управления регионом и центрального офиса АНО «Диалог Регионы» — делают на том, что для органов власти важными принципами работы должны стать прозрачность, доступность и достоверность информации.

Следить за тем, чтобы эти принципы применялись в деле — одна из задач центров управления регионами, подчеркнула руководитель управления по работе с СЗФО АНО «Диалог Регионы» Анастасия Гошовская.

«В этом году центры управления регионами, созданные по указу президента, празднуют пятилетие — наш первый юбилей. Мы — ниточка между органами власти и жителями. Мы помогаем органам власти чувствовать себя комфортно в соцсетях, работаем с аналитикой, с обратной связью с жителями», — пояснила Гошовская.

Современный пресс-секретарь должен быть настоящим мультимедийным журналистом, считает руководитель карельского ЦУР Мария Лукьянова. Он должен уметь выделить важную для жителей тему, написать о ней, самостоятельно сделать фото и видео и опубликовать всё это на площадках, которые интересны людям. Информация при этом должна быть достоверной: опровержение фейков — одна из важнейших для информационных работников задач.

«Это трудная профессия, и учиться ей иногда приходится с нуля прямо „в бою“. Такие семинары, как тот, который проводит сегодня ЦУР, и должны помочь пресс-секретарям в этом обучении», — подчеркнула Лукьянова.

По словам участвующих в семинаре пресс-секретарей, такое обучение для них действительно актуально.

«Грамотно построенная информационная работа позволяет органам власти донести свои цели и решения до людей и при этом повысить прозрачность работы. А обратная связь — это возможность услышать голос народа. Она позволяет оценить эффективность этой работы и скорректировать ее», — поделилась мнением пресс-секретарь регионального Госкомитета по ценам и тарифам Александра Готчиева.