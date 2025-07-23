Карельским работодателям компенсируют расходы на охрану труда

До 1 августа работодатели должны подать заявление, чтобы получить компенсацию расходов на охрану труда.

Отделение Социального фонда по Карелии частично компенсирует затраты на мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

- Получить финансовую поддержку могут государственные и частные предприятия (организации), в том числе индивидуальные предприниматели, у которых нет задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, - уточнили в карельском отделении Соцфонда.

В ведомстве напомнили, что с января 2025 года сократилось количество документов, которые нужно представить в Отделение СФР для получения компенсации. Сейчас работодателю достаточно подать заявление, приложив к нему план финансового обеспечения предупредительных мер на 2025 год. Сделать это можно до 1 августа текущего года через портал госуслуг.

Мероприятия по охране труда работодатель определяет самостоятельно. Это может быть проведение периодических медицинских осмотров и специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда, обеспечение лечебно-профилактическим питанием или санаторно-курортным лечением и другие.

- Размер возмещаемых средств составляет до 20% от суммы страховых взносов, начисленных за 2024 год, за вычетом расходов по страхованию от несчастных случаев на производстве. Объём средств может быть увеличен до 30%, если работодатель включит в план санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, - добавили в ведомстве.

Консультацию специалиста можно получить в телеграм-чате для работодателей, а также по телефону горячей линии для работодателей: 8 (814 2) 79-52-09 (пн-чт с 08.45 до 17.00, пт с 08.45 до 16.45).