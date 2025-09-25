Карельским садоводам рассказали, куда можно сдать излишки урожая с огородов

Ставшие ненужными овощи и фрукты порадуют обитателей Карельского зоопарка.
Излишки овощей и фруктов, выращенных садоводами-любителями на собственных земельных участках, можно сдать в Карельский зоопарк. Об этом сообщили в группе учреждения.
— Если у вас накопились лишние яблоки, тыквы, кабачки, груши, салат или зелень, у нас есть отличное решение! Не дайте полезным и вкусным продуктам пропасть! Карельский зоопарк с удовольствием примет ваш урожай. Наши пушистые и пернатые друзья будут благодарны за свежие и полезные продукты, — написали там.
Передать плоды можно непосредственно сотрудникам Карельского зоопарка, который находится в посёлке Киркколахти Сортавальского района.