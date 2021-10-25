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Карельским школьникам рассказали о работе энергетиков и научили правилам электробезопасности

Новости. Общество
11:44, 25 Октября 2021
фото: © МРСК Россети

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Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» провели урок по профориентации для учащихся петрозаводской школы № 10.

Встреча прошла в ходе Всероссийской «Недели без турникетов». Цель акции — знакомство детей и их родителей с работой предприятий и организаций, расположенных в их регионе.

Ученики 6 класса узнали, откуда появляется свет в домах, увидели предметы экипировки монтера, научились вести себя рядом с энергообъектами и узнали, как избежать травм от поражения током. Все успешно ответили на вопросы викторины и получили полезные призы.

Такие занятия прошли и в других районах республики. Прямое общение с представителями разных специальностей поможет осознанно выбрать будущую профессию и позволит оценить её перспективы и востребованность.

В помощь родителям и педагогам разработан специализированный портал «Подружись с электричеством» http://electrofriend.mrsksevzap.ru 

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых дверей трансформаторных подстанций, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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