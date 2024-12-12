Карельским школьникам вручили медали «За проявленное мужество»

Медали двум карельским школьникам от имени Артура Парфенчикова торжественно вручили премьер-министр правительства региона Александр Чепик совместно с сенатором РФ Владимиром Чижовым.

Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню героев Отечества, состоялась 12 декабря в Правительстве Республики Карелия. Почетная награда – медаль «За проявленное мужество», которую вручили ребятам, была учреждена по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2014 году в рамках Всероссийского проекта «Дети – герои».

– Сегодня мы поздравляем наших ребят, которые в сложной жизненной ситуации повели себя как настоящие герои – так, как должны поступать все мы. Хочу сказать огромное спасибо вам, вашим родителям и учителям! Все сделано правильно. Здорово, что в таком небольшом поселке есть настоящие герои. Конечно, это не только ребята, которых мы наградили сегодня. У нас растет замечательное поколение, поэтому республика может смело смотреть в будущее, – поприветствовал собравшихся Александр Чепик.

Благодаря смелости и решительности карельских школьников удалось избежать трагедии в п. Волдозеро Сегежского округа. Там в феврале 2024 года в многоквартирном жилом доме начался пожар. В это время к школьному автобусу, который останавливается недалеко от дома, шел шестиклассник средней общеобразовательной школы №7 г. Сегежи Кирилл Сироткин. Заметив признаки возгорания, Кирилл незамедлительно бросился на помощь хозяину квартиры. Им оказался пенсионер с заболеванием опорно-двигательного аппарата, который с трудом передвигался и не мог самостоятельно принять необходимые меры. Кирилл сразу позвонил по номеру «112» и сообщил о происшествии, после чего приступил к тушению пожара подручными средствами – при помощи лопаты закидывал пламя снегом, демонтировал топором конструкции пола и стены в зоне горения. Вскоре на помощь Кириллу подоспел его двоюродный брат Никита. Вместе ребятам удалось остановить распространяющиеся пламя. К моменту прибытия пожарных школьникам удалось практически полностью потушить пожар.

– Это награда – первая в вашей жизни, но уверен, не последняя. Каждая награда налагает определенные обязательства. На вас будут смотреть как на пример и то, как вы будете себя вести, будет предметом повышенного внимания, поэтому я хочу пожелать вам пройти не только сквозь огонь и воду, но и через медные трубы, не пасть жертвами собственного успеха. Желаю вам, чтобы вы все эти вызовы выдержали и преодолели так же достойно, как вы поступили в тот критический момент, когда вдвоем сумели потушить пожар. Желаю успехов! – сказал сенатор от Карелии в Совете Федерации Владимир Чижов.