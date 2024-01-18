Карельским спортсменам за чашкой чая открыли секреты биатлона

Петрозаводск принял наставников по биатлону со всей России.

В карельской столице прошел семинар «Академия Анны Богалий. Тренеры будущего». Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республики Артур Парфенчиков.



«Открытые тренировки, мастер-классы, обмен опытом и, конечно, разговоры по душам. Карельская погода с хорошим минусом и ветром, красивейший „Курган“ с трассами в окружении сосен и елей восхитили наших гостей — вчера за чашкой чая они делились со мной впечатлениями. Семинар включал большую практическую часть — в гимнастическом зале и на лыжных трассах», — сообщил чиновник.



По его словам, в республике уделяют большое внимание развитию лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше, благоустройству спорткомплекса «Курган».



«Рад, что такие мероприятия как кубок Анны Богалий и семинар для российских тренеров проходят у нас в республике. Все это — еще один весомый толчок для развития биатлона и спорта в целом», - написал руководитель региона.



















Напомним, ранее олимпийская чемпионка оценила погоду на соревнованиях в Петрозаводске.