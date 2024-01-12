Карельское издание может получить судебный иск из-за недостоверной информации

В пятницу, 12 января, в одном из региональных СМИ была распространена недостоверная информация о заработной плате Главы республики Артура Парфенчикова.

Как на своей странице в социальной сети написала пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, издание «Губернiя Daily» опубликовало статью, которая «грубо искажает факты и содержит недостоверную информацию».



«Предложенные журналистами расчеты заработной платы главы республики не соответствуют действительности и завышены в разы», - заявила пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

После этого журналисты «Губернiя Daily» тут же опубликовали опровержение и сделали новые расчеты, по которым зарплата Главы республики оказалась в четыре раза ниже их первоначальных данных.

По словам Кабатюк, авторы статьи вводят в заблуждение жителей Карелии. В связи с чем республиканское правительство готовит судебный иск к изданию и напоминает о том, что журналисты несут ответственность за распространение недостоверных фактов.