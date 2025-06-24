Карельское кино покажут в Петрозаводске

Фильмы карельских авторов покажут в автокинотеатре в столице республики.

Фестиваль карельского кино «Банка» пройдет в Петрозаводске в ближайшую субботу, 5 июля, на парковке возле ТРК «Лотос-Плаза», рассказали в продюсерском центре «Час 23».

Наша цель — показать, что кино гораздо ближе, чем мы привыкли представлять. Что в Карелии снимают классные фильмы, у нас есть по-настоящему интересные авторы, — рассказали организаторы фестиваля рассказали «Столице на Онего».

В рамках фестиваля пройдут также розыгрыши, инсталляции, мастер-классы и диджей-сет. Вечером же всех приглашают в бесплатный автокинотеатр, где будут транслироваться 4 фильма, снятые в Карелии.