"Карельское" планирует искусственно осеменять коров местных жителей Прионежья

ОАО "Племпредприятие "Карельское" планирует оказывать услуги по искусственному осеменению коров, содержащихся в личных подворьях сельских жителей республики.

Такое поручение предприятие получило от министерства сельского хозяйства Карелии.

"Поставлена задача с мая текущего года организовать предоставление жителям сельских поселений Прионежского района данных услуг", - сообщили в пресс-службе министерства.

Стоимость искусственного осеменения для владельцев коров в личных подворьях будет ниже цен на услуги сельхозпредприятий, которые привлекают для этого быков-производителей.

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