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Карельское предприятие осваивает выпуск машин, которые раньше покупали только за границей

Новости. Общество
21:55, 21 Ноября 2023
фото: Правительство Карелии

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Глава Карелии посетил предприятие, осваивающее выпуск новой продукции в рамках программы импортозамещения.

В рамках программы импортозамещения карельское предприятие «Стройтехника» налаживает выпуск вибрационного грохота для щебня. Ранее этот грохот камнеобработчики покупали за рубежом.

«Стройтехника», работающая в Петрозаводске с 1975 года, специализируется на выпуске металлоконструкций и металлоизделий, запасных частей и оборудования, поставляя свою продукцию не только в карельские предприятия, но и в разные регионы России.

В настоящее время предприятие проектирует и осваивает новые виды продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения. Одним из таких продуктов и стал вибрационный грохот для разделения фракций щебня. Раньше такое оборудование отечественные компании приобретали за рубежом, теперь же заказчик — карельский производитель — оценил качество техники и планирует купить еще несколько ее единиц.

Директор компании «Стройтехника» Александр Федорец рассказал Артуру Парфенчикову, посетившему предприятие, о планах развития, в том числе разработке и выпуске новых продуктов в рамках программы испортозамещения, которые пользуются спросом у карельских компаний. При этом модернизация проходит при поддержке республики. Итоги взаимодействия компании и правительства оценил Артур Парфенчиков.

«Результаты очевидны. На предприятии внедряется новое оборудование, современные станки, расширяется производственная база. Все больше заказов поступает из-за пределов Карелии — это Мурманск, Таганрог, Волгоград. Мы планируем и дальше поддерживать наши промышленные предприятия компенсациями по приобретению нового оборудования», — сказал Глава Карелии, отметив позитивный эффект такого взаимодействия для экономики региона.

За год прибыль компании «Стройтехника» выросла с 120 миллонов до 170 миллионов рублей, увеличив, соответственно, налоговые поступления в бюджет.

Во время посещения предприятия Артур Парфенчиков пообщался со студентами Петрозаводского автотранспортного техникума, которые проходят практику на производстве.

«Одной из наших задач является и подготовка кадров для промышленности. Благодаря решению Президента России этому направлению уделяется большое внимание. В рамках программы „Профессионалитет“ удается на современном уровне соединить производство и обучение кадрового резерва. Мы насыщаем наши образовательные учреждения той техникой, которая используется на предприятиях, и создаем все условия, чтобы будущие специалисты могли развивать свои навыки на практике. На примере завода „Стройтехника“ мы видим положительные итоги нашего взаимодействия», — отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков поручил профильному министерству рассмотреть возможные варианты оказания помощи для дальнейшего развития производственной базы предприятия.

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