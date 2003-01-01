Карельское предприятие открыло производство интерьерных и декоративных изделий из валунов

Карельское предприятие «Валун» стало новым резидентом промышленного технопарка в сфере камнеобработки «Южная промзона».

Технопарк возобновляет работу после планового ремонта. Напомним, он создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2025 года работа по поддержке карельских предприятий продолжается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— За пять лет интенсивной работы камнеобрабатывающего технопарка оборудование подверглось существенному износу. Каналы стока требовали очистки, производственные мощности нуждались в модернизации. Эти факторы стали причиной проведения масштабного технологического ремонта, направленного на обновление производственной базы и повышение эффективности работы. В настоящее время оборудование технопарка поэтапно вводится в эксплуатацию, — рассказали в Минэке Карелии.

Важным изменением в работе технопарка стало обновление конкурсной политики. Теперь лоты формируются в укрупненном формате, что позволяет потенциальным резидентам получить доступ к более широкому спектру производственного оборудования. Такой подход способствует развитию новых проектов и усиливает эффект от совместной работы резидентов.

Так, одним из новых резидентов стало общество с ограниченной ответственностью «Валун». Компания начинает производство уникальной продукции из валунов. Природные камни обладают неоспоримыми преимуществами: долговечность, морозостойкость, экологичность и природная красота, а самое главное, это их доступность и цена. Несмотря на все это, применение такого камня в современном производстве ограничено. С помощью новых технологий компания планирует превращать грубый булыжник в изысканные изделия.

— Мы увидели в валунах не просто камни, а потенциал для создания чего-то по-настоящему особенного. Наша цель — раскрыть их природную красоту и функциональность, предложив рынку уникальные решения, которые будут радовать глаз и служить долгие годы. Это могут быть элементы ландшафтного дизайна, строительные и отделочные материалы, предметы интерьера и декора, — рассказал руководитель компании, Рамиль Зинатулин.

В Минэке Карелии напомнили, что проведение следующего конкурсного отбора на свободное оборудование для предпринимателей в сфере камнеобработки запланировано в сентябре 2025 года. Информацию об условиях участия в новых конкурсных отборах разместят на официальном сайте технопарка. По вопросам получения информации о деятельности промышленного технопарка «Южная промзона», условиях работы и возможностях сотрудничества можно обратиться по телефонам: 8 911 669-27-71 — управляющая организация ООО «Акцепт»; 8(8142) 55-98-09 доб. 368 — Министерство экономического развития Республики Карелия.

Напомним, уже в сентябре в Карелии пройдет IV международный форум «Карелфорум 2025». Площадка на площади Кирова объединит специалистов в сфере камнеобработки, архитектуры и строительства.