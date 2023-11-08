Карельское предприятие представило диетические продукты на выставке в Шанхае

Компания «Карельское лето» привезла на выставку новинки: инновационные образцы джемов, смузи и концентрированные ягодные напитки.

Более 60 российских компаний представили свою продукцию под брендом Made in Russia на крупнейшей выставке импортных товаров в Китае при поддержке Российского экспортного центра. Среди них – компания «Карельское лето», которая привезла на выставку новинки: инновационные образцы джемов, смузи и концентрированных ягодных напитков без сахара, сообщается в паблике Минэкономразвития РК.

Продукция «Карельского лета» вызвала особый интерес посетителей выставки, так как она идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем, но не хочет отказываться от сладостей в жизни. На выставке были представлены первые образцы новых продуктов компании, которые обещают стать настоящим открытием в сфере здорового питания.

«Карельское лето» также стремится показать миру потенциал и качество российской продукции. Участие в такой масштабной международной выставке дает возможность расширить географию сбыта и установить новые партнерские отношения, резюмировали в паблике.