Карельское предприятие выплатит работнику компенсацию за травму на производстве

В Сегеже предприятие заплатит 100 тысяч рублей работнику, получившему травму на производстве.

Мужчина, отбывающий наказание в виде принудительных работ на деревообрабатывающем предприятии в Сегеже, повредил руку во время работы.

Прокуратура установила, что компания не обеспечила безопасные условия труда и не зафиксировала несчастный случай. После проверки по обращению пострадавшего прокуратура потребовала устранить нарушения и подала в суд иск о компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и взыскал с предприятия 100 тысяч рублей в пользу работника.

