Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России

Уникальную технологию УрожAI для "умного" поиска мест сбора ягод и грибов разработали в Карелии.

Создателями технологии выступили карельские ученые из центра искусственного интеллекта ПетрГУ и компания «Ягоды Карелии».

Цифровая система УрожAI экономит до половины времени сборщикам ягод и грибов.



«Модуль УрожAI в течение сезона рассчитывает объемы выросших дикоросов и предоставляет пользователям мобильного приложения цифровую карту с нанесенными местами сбора по каждому из растений с обновляющимися оценками урожайности по пятибалльной шкале», — рассказали в компании.



Объем сбора дикорастущих ягод и грибов в России составляет менее 0,5% от экономического потенциала и постоянно падает последние 20 лет ввиду сокращения числа сборщиков. В сбор вовлечено около 2 млн граждан страны, в основном, это жители небольших населенных пунктов на северо-западе и севере РФ, а также в уральских, сибирских и дальневосточных регионах.



Летом 2025 года технология УрожAI должна заработать по всей стране, рассказали в Минсельхозе Карелии.