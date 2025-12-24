Карельское приложение для сбора ягод завоевало престижную премию

Компания «Ягоды Карелии» завоевала премию AI INNOVATOR AWARDS-2025 в номинации «Лидер по внедрению искусственного интеллекта в сельском хозяйстве».
О победе в этой номинации говорится на сайте премии. Ягоды Карелии изобрели технологию УрожAI для умного поиска мест сбора дикоросов, говорится в сообщении. Цифровая система экономит до половины времени сборщикам и открывает новые возможности для кратного роста всей отрасли. Уникальность системы УрожAI в том, чтобы направить сборщиков ягод и грибов сразу в лучшие места сбора и сэкономить до половины их времени, которое они раньше тратили на поиск нужных локаций, чем и гарантировать им стабильный сезонный заработок, вовлекая всё больше людей в сбор полезных растительных витаминов.
Ранее мы рассказывали об этом приложении. Создателями технологии выступили карельские ученые из центра искусственного интеллекта ПетрГУ и компания «Ягоды Карелии». Модуль УрожAI в течение сезона рассчитывает объемы выросших дикоросов и предоставляет пользователям мобильного приложения цифровую карту с нанесенными местами сбора по каждому из растений с обновляющимися оценками урожайности по пятибалльной шкале.
Объем сбора дикорастущих ягод и грибов в России составляет менее 0,5% от экономического потенциала и постоянно падает последние 20 лет ввиду сокращения числа сборщиков. В сбор вовлечено около 2 млн граждан страны, в основном, это жители небольших населенных пунктов на северо-западе и севере РФ, а также в уральских, сибирских и дальневосточных регионах.
В планах технологию УрожAI должна внедрить по всей стране.