Карельское региональное отделение ЛДПР прощается с Владимиром Жириновским

Дорогие граждане!



Карельское региональное отделение ЛДПР сообщает, что в пятницу, 8 апреля, жители Петрозаводска могут почтить память Владимира Жириновского.



Прощальное мероприятие будет организовано в 14.00 в штаб-квартире по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 16, офис 17.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР скончался 7 апреля после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В начале февраля Жириновского госпитализировали с симптомами коронавируса. Позже появилась информация, что у него произошел септический шок, а также отказало одно легкое. По информации источников, состояние политика резко ухудшилось неделю назад.

Похоронят Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище.

Отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 апреля в храме Христа Спасителя.