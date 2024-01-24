Карельское УФАС обнаружило ненадлежащую рекламу у местного сетевого издания

В рекламе были указаны пометки о возрастной категории, которые не предусмотрены законом.

Карельское УФАС признало наличие нарушения рекламного законодательства в действиях сетевого издания, сообщили в региональном управлении антимонопольного органа.

Как рассказали в источнике, компания распространяла рекламу с указанием возрастных ограничений, не предусмотренных законодательством.

Ранее в УФАС поступило обращение регионального Управления Роскомнадзора по факту распространения рекламной статьи с нарушением Закона о рекламе.

УФАС установило, что ООО «Издательский Дом «Петропресс» разместило на сайте сетевого издания рекламу компьютерной игры на VR-арене как одного из видов досуга для детей и взрослых. В рекламе были указаны пометки о возрастной категории «8+», «9+», которые законом не предусмотрены.

Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала «Издательский Дом «Петропресс» предписание о прекращении нарушения.

Нарушителю грозит административный штраф.