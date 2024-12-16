Карельское УФАС оштрафовало известную сотовую компанию за рассылку рекламы

Оператор отправлял рекламные сообщения абоненту без его согласия.

Житель Карелии обратился в УФАС с жалобой на рекламу партнера «Мегафон», которую распространяла компания. Заявителю проступило сообщение на его электронную почту с предложением помощи в регистрации товарного знака.

УФАС Карелии установило, что Мегафон направил рекламу после подключения абонентом услуги об отказе от предложений партнеров оператора в sms, mms, e-mail-сообщениях и звонках.

Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила сотовому оператору штраф. Компания «МегаФон» устранила нарушение и прекратило распространение рекламы в адрес заявителя. Штраф поступил в федеральный бюджет.