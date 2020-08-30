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30.08.2020 19:00

Карельское здравоохранение продолжает развиваться несмотря на пандемию

Новости. Общество
12:22, 31 Августа 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Несмотря на коррективы, которые вносит в работу карельского здравоохранения эпидемия коронавируса, развитие медицинских учреждений продолжается.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции, безусловно, отразилась на работе системы здравоохранения Карелии. С начала эпидемии в срочном порядке пришлось перепрофилировать медицинские учреждения, оснащать их новым оборудованием, материалами и готовить кадры для лечения больных COVID-19. Но это не значит, что вся другая работа остановилась – в здравоохранении Карелии на наших глазах происходят большие позитивные сдвиги, связанные с реализацией профильного нацпроекта, а также ремонта, благоустройства и модернизации больниц и поликлиник. 

В 2020 году на оснащение современным медицинским оборудованием учреждений по нацпроекту "Здравоохранение" республике было выделено 546 млн рублей.  Как сообщили в Минздраве Карелии, по состоянию на 27 августа, уже заключены контракты на закупку медицинской техники на 535 млн рублей, на 261 млн рублей оборудование уже поставлено в больницы и поликлиники. В общей сложности учреждения здравоохранения должны получить за год 76 единиц медицинского оборудования, 38 из них уже используются для диагностики и лечения пациентов.

Подробнее читайте в материале "Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп".

 

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Комментарии

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Никита
2020-08-31 14:23:02
К чему это развитие на бумаге . если от пневмонии госпитализируются тысячами и умирают десятками .
zanoza
2020-08-31 14:00:08
А после того как выделенный миллионы по нацпроекту закончатся, медицина опять оптимизируется?
Бездельник
2020-08-31 13:02:20
Совершенствованию здравоохранения нет предела. С каждым годом всё лучше и лучше! :)
Гость
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