Карельское здравоохранение продолжает развиваться несмотря на пандемию

Несмотря на коррективы, которые вносит в работу карельского здравоохранения эпидемия коронавируса, развитие медицинских учреждений продолжается.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции, безусловно, отразилась на работе системы здравоохранения Карелии. С начала эпидемии в срочном порядке пришлось перепрофилировать медицинские учреждения, оснащать их новым оборудованием, материалами и готовить кадры для лечения больных COVID-19. Но это не значит, что вся другая работа остановилась – в здравоохранении Карелии на наших глазах происходят большие позитивные сдвиги, связанные с реализацией профильного нацпроекта, а также ремонта, благоустройства и модернизации больниц и поликлиник.

В 2020 году на оснащение современным медицинским оборудованием учреждений по нацпроекту "Здравоохранение" республике было выделено 546 млн рублей. Как сообщили в Минздраве Карелии, по состоянию на 27 августа, уже заключены контракты на закупку медицинской техники на 535 млн рублей, на 261 млн рублей оборудование уже поставлено в больницы и поликлиники. В общей сложности учреждения здравоохранения должны получить за год 76 единиц медицинского оборудования, 38 из них уже используются для диагностики и лечения пациентов.

Подробнее читайте в материале "Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп".