Карельского брокера обманули мошенники

Житель Сортавалы, совершавший брокерские сделки на различных интернет-площадках, попался на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В отделение МВД России по Сортавальскому району 27 августа обратился житель районного центра, который сообщил о совершенных в отношении него мошеннических действиях.

Уточняя обстоятельства произошедшего, полицейские выяснили, что мужчина совершал брокерские сделки на различных интернет-площадках.

Накануне ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он проинформировал жителя Карелии о том, что за совершенные ранее биржевые операции ему недоплатили часть денежных средств. В качестве компенсации звонивший предложил перечислить на карту заявителя две тысячи долларов США. В подтверждение того, что предложение не является мошенническим, "сотрудник банка" предложил провести тестовый платеж. Он успешно прошел.

В результате последующих манипуляций неизвестный получил коды доступа к банковским картам жителя Сортавалы, с которых в дальнейшем были списаны на счет электронного кошелька 52 тысячи рублей.

После этого мужчина обратился в отделение полиции, сотрудники которого проводят дальнейшую проверку поступившей информации.

Полицейские напоминают гражданам: если по телефону неизвестные сообщают о различных компенсационных выплатах, не спешите предпринимать какие-либо действия, особенно с банковской картой. Постарайтесь проверить полученную информацию через официальные источники.

Помните - для зачисления денег на карту требуются только номер карты получателя, указанный на лицевой её стороне. Если просят другие данные и личную информацию – это мошенники.