Карельского журналиста Валерия Поташова отпустили на свободу

Утром у него были обыски в квартире и на даче, а потом его доставили в наручниках в ФСБ.

Обыски у журналиста и создателя телеграм-канала From Karelia with freedom Валерия Поташова завершились. Поташов на свободе, не задержан, уголовного дела нет. Однако у него изъяли телефон. Об этом он сам написал в своем ТГ-канале. Он назвал данные мероприятия очередной попыткой прекратить его журналистскую деятельность.

Обыск на даче, как пишет канал, проводился по постановлению Петрозаводского гарнизонного военного суда по подозрению в причастности Поташова к деятельности «нежелательной» организации «Новая газета. Европа» (признана экстремистской и запрещена в России). Отметим, что Поташов пишет под своей фамилией в другом издании — «Новая газета», которая никаких запрещенных статусов в России не имеет.

Что касается обыска в квартире, то он, по данным канала, проводился по решению Сыктывкарского городского суда в рамках уголовного дела, возбужденного против гражданских активистов и журналистов из Республики Коми. Сейчас Поташова отпустили на свободу.

Напомним, это уже второй факт проведения обысков у журналиста. В августе прошлого тогда его также обыскивали, но также отпустили на свободу. И тогда, и сейчас никаких дел возбуждено не было. Отметим, что в ФСБ этот эпизод никак не комментируют.