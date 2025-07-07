Карельского журналиста Валерия Поташова признали иностранным агентом

Минюст обновил список иностранных агентов. В него попал карельский журналист Валерий Поташов, у которого недавно прошли обыски.

11 июля Минюст опубликовал новый список иностранных агентов. В него вошли блогер Николай Росов, общественное движение «Наш выход», оппозиционер Павел Елизаров, активистка фонда «Свободная Якутия» (организация признана иноагентом в РФ) Раиса Зубарева, а также журналисты Дарья Литвишко и Валерий Поташов. У последнего на прошлой неделе прошли обыски, после которых журналист не опубликовал ни одного поста в своем ТГ-канале.

В сообщении Минюста сказано, что Валерий Поташов принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, создавал сообщения и материалы организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций. Кроме того, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине.

Валерий Поташов стал пятым иностранным агентом-журналистом из Карелии. Ранее таковыми были признаны Сергей Маркелов*, Алла Константинова*, Наталья Севец-Ермолина*, Георгий Чентемиров*.

*признаны решением Минюста иностранными агентами