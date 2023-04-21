Карельской таможне исполняется 15 лет

Карельская таможня сегодня, 1 июля, отмечает маленький юбилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллектив таможни поздравили заместитель главы Карелии Александр Пшеницын, председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, а также руководители территориальных органов федеральной исполнительной власти и учреждений, представители Петрозаводской епархии.

В торжественной обстановке сотрудникам Карельской таможни вручили ведомственные награды и благодарственные письма от правительства Карелии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 1 июля 2008 года с целью совершенствования структуры таможенных органов в Северо-Западном федеральном округе была создана Карельская таможня, соединившая таможни Костомукши, Петрозаводска и Сортавалы.