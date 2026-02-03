Карельской журналистке Татьяне Польковой требуется помощь в реабилитации после инсульта

Известная карельская радиожурналистка, заслуженный журналист Республики Карелия Татьяна Полькова находится на длительной реабилитации после перенесённого тяжёлого инсульта. На покрытие расходов по уходу и восстановлению организован сбор средств.
Татьяна Полькова проходит восстановление в пансионате. Её сестра Светлана взяла на себя основные расходы по уходу, которые не покрываются разовой материальной помощью от Союза журналистов России, ГТРК «Карелия» и социальными выплатами от государства, сообщает Союз журналистов Карелии.
Желающие оказать посильную финансовую помощь могут перевести средства на счёт, привязанный к номеру телефона, который указан в публикации.
Татьяна Полькова — заслуженный журналист Карелии, лауреат профессиональной премии «За мастерство и достоинство».
