Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

Указ о присвоении звания «Заслуженный географ России» Николаю Филатову подписал президент Владимир Путин.
Николай Филатов — член-корреспондент Российской академии наук, доктор географических наук, известный в России и за рубежом географ, океанолог, гидролог. За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества он удостоен почетного звания «Заслуженный географ России». Указ подписал президент страны Владимир Путин.
Николай Филатов — один из ведущих в России специалистов в области комплексного исследования водных объектов суши и прибрежной зоны морей. В 2021 году ученый был удостоен Золотой медали им. Ф. П. Литке за исследования влияния изменений климата на крупные озера и моря Севера Евразии. Он участвовал в решении проблем сохранения ресурсов Ладожского и Онежского озер на стадии проектирования гидротехнических сооружений — водозаборов и водосбросов, при проектировании дамбы — защитных сооружений от наводнений в Финском заливе в Санкт-Петербурге.
Результаты его работы учитывались при решении проблем резкого снижения уровня озера Севан в Армении и Каспийского моря. Сегодня результаты исследований ИВПС КарНЦ РАН необходимы при определении уровня допустимой антропогенной нагрузки на озера и Белое море.
Николай Филатов — автор более 600 научных публикаций. Ученый продолжает использовать современные для своего периода технологии: он один из первых в отечественной географии стал применять геоинформационные технологии, дистанционные аэрокосмические средства. И сейчас исследователь — сторонник инновационных подходов, в том числе использования методов теории искусственного интеллекта, системных методов анализа сложных эколого-социо-экономических процессов.
