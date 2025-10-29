Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

РЕКЛАМА
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10

«Мы вышли не сражаться, а прятаться»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги игры с соперниками из Санкт-Петербурга

22:48

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Тропа к самой большой ели Фенноскандии около Петрозаводска закрывается

21:45

Врачи борются за жизнь пострадавшего в аварии девятилетнего ребенка

21:21

Водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП в Карелии

20:50

В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС на участках трасс

20:45

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

20:16

Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14

20:03

В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской

19:30

Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме

19:02

Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе

18:29

50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией

18:02

Фельдшеру в Карелии потребовалась помощь спасателей в транспортировке тяжелой пациентки

17:41

55-летний мужчина пропал в Заонежье

17:22

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10
Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»
Сегодня 16:02 Наука
Указ о присвоении звания «Заслуженный географ России» Николаю Филатову подписал президент Владимир Путин.

фото: © КарНЦ РАН

Николай Филатов — член-корреспондент Российской академии наук, доктор географических наук, известный в России и за рубежом географ, океанолог, гидролог. За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества он удостоен почетного звания «Заслуженный географ России». Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Николай Филатов — один из ведущих в России специалистов в области комплексного исследования водных объектов суши и прибрежной зоны морей. В 2021 году ученый был удостоен Золотой медали им. Ф. П. Литке за исследования влияния изменений климата на крупные озера и моря Севера Евразии. Он участвовал в решении проблем сохранения ресурсов Ладожского и Онежского озер на стадии проектирования гидротехнических сооружений — водозаборов и водосбросов, при проектировании дамбы — защитных сооружений от наводнений в Финском заливе в Санкт-Петербурге.

Результаты его работы учитывались при решении проблем резкого снижения уровня озера Севан в Армении и Каспийского моря. Сегодня результаты исследований ИВПС КарНЦ РАН необходимы при определении уровня допустимой антропогенной нагрузки на озера и Белое море.

Николай Филатов — автор более 600 научных публикаций. Ученый продолжает использовать современные для своего периода технологии: он один из первых в отечественной географии стал применять геоинформационные технологии, дистанционные аэрокосмические средства. И сейчас исследователь — сторонник инновационных подходов, в том числе использования методов теории искусственного интеллекта, системных методов анализа сложных эколого-социо-экономических процессов.

Ранее ученый Николай Филатов рассказал, куда ушла вода из карельских озер.

Обсудить (0) в ленту
