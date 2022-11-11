Карельскую березу начнут массово рубить через 25-30 лет

Власти республики задумали провести массовые посадки карельской березы для ее промышленной заготовки через 25-30 лет, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В частности, стороны обсудили вопрос создания массовых посадок карельской березы для ее заготовки в промышленных целях через 25-30 лет.





Республиканские ученые научились выращивать гарантированные саженцы карельской березы «из пробирки», сообщил Парфенчиков в соцсети.



«В ближайшем будущем нам необходимы промышленные объемы саженцев. Понимаем, что для этого и биолаборатория, и площадка для посадок нуждаются в обновлении. Кстати, не исключаем, что одновременно возможно создание и детско-юношеского научного центра, и экопарка для посетителей. И все это в Петрозаводске», - написал он.



По словам руководителя региона, на встрече с федеральным министром в этом вопросе карельская сторона нашла полное взаимопонимание.