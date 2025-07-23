Карельскую молодёжь приглашают обучиться азам деревянного судостроения и пройти практику на варяжской ладье «Рюрик»

Историко-культурный центр «Полярный Одиссей» объявляет набор в Школу традиционного мореходства.

13 сентября на базе историко-культурного центра «Полярный Одиссей» в Петрозаводске состоится открытие Школы традиционного судостроения и мореходства «Поморский коч 2025», сообщил «Столице на Онего» замдиректора клуба Вячеслав Колядин.

— Нами будет сформировано 3 группы по 10 человек. Принять участие в проекте смогут желающие от 14 до 35 лет. Курс будет длиться 4 месяца. Планируется, что к окончаню проекта курсанты совместно с мастерами-наставниками построят судно, — рассказал он.

Ученики смогут погрузиться в историю традиционного судостроения и мореходства Русского Севера, освоить азы профессии судового плотника и пройти практику на гребных лодках, варяжской парусно-весельно-моторной ладье «Рюрик» и бригантине «Полярный Одиссей». Навыки судовождения будут оттачиваться в водах Онежского озера.

Кроме того, у воспитанников школы появится возможность принять участие в «Кижской регате» и краеведческих экспедициях, воссоздающих походы русских мореплавателей.

— Мы предлагаем вернуть к жизни коч (русское морское парусно-гребное судно, предназначенное для плавания по северным морям и рекам — прим. ред.) «Помор». Первое такое судно было построено в 1987 году членами морского клуба «Полярный Одиссей» в результате поисковой работы в архивах. На нём в период с 1989 по 1995 г. г. состоялись исследовательские экспедиции к архипелагу Шпицберген, берегам Аляски и Канады, — поделился Вячеслав Колядин.