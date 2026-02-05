Карельскую пивоварню исключили из реестра производителей пива

Арбитражный суд Республики Карелия по требованию Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками исключил компанию «Руссо» из реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи.

Предприятие владеет крафтовой пивоварней Russo в Костомукше.

Причиной исключения стало отсутствие у компании необходимой документации. В 2025 году ООО «Руссо» не предоставило в Росалкогольтабакконтроль расчет производственной мощности основного оборудования для производства пива. Это не позволило специалистам ведомства провести выездную оценку соответствия предприятия установленным требованиям.

В августе 2025 года Росалкогольтабакконтроль требовал также приостановить право компании на производство алкоголя, но суд не удовлетворил эту часть требований.

Как рассказали РБК Карелия в пресс-центре Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, это было первое подобное нарушение в республике за последние два года.

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Костомукше в июле 2012 года. Ее основной вид деятельности — работа ресторанов и доставка еды. В 2024 году прибыль компании составила минус 793 тысячи рублей при выручке в 676 тысяч рублей.

С предприятия также взыскали 50 тысяч рублей государственной пошлины. В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля сообщили, что это первое подобное нарушение в Карелии за последние два года. Всего в 2025 году из реестра исключили две компании, а в 2024 году — ни одной.