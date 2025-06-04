Спрос на автомобильные путешествия у жителей Карелии вырос на 60%

По данным аналитиков Авито услуг, жители Карелии стали чаще путешествовать на машинах.

Спрос вырос на 60% по сравнению с маем прошлого года, отметили аналитики Авито услуг. При этом одно из направлений жители Карелии выбирают чаще других.

«Самый большой рост спроса на трансфер с мая прошлого года аналитики платформы зафиксировали на направление в Санкт-Петербург — трансферы в Северную столицу стали заказывать на 45% чаще, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Карелия вошла в ТОП-10 направлений на июньские праздники.