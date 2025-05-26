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В Карелии стали чаще выбирать активный отдых на квадроциклах

Новости. Общество
00:30, 07 Июня 2025
фото: © Adobe Stock

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Также большой популярностью пользуются в республике сапы.

Карелия стала лидером по Северо-Западу по росту популярности катания на квадроциклах. В среднем по России такой вид услуги за год стал популярнее в 2,6 раз, число запросов по Северо-Западу выросло на 80%. В Карелии же спрос лидирует и вырос в 5 раз. Эту статистику выявили специалисты Авито услуг.

Спрос на аренду Сапов вырос в 1,5 раза по сравнению с маем прошлого года. В СЗФО лидером по популярности прогулок на сапе стала Карелия, где спрос за год вырос в 2,2 раза.

В целом по стране активнее всего россияне интересуются прокатом велосипедов — с мая прошлого года спрос вырос почти в 3 раза. Второе место по росту спроса — гидроциклы. Их стали арендовать в 2,7 раза чаще, также в тройке самого популярного арендуемого инвентаря стали скейтборды — спрос на аренду вырос в 2,3 раза. Интерес к рыбалке вырос на 81% в сравнении с маем прошлого года.

Ранее «Столица на Онего» писала, что спрос на автомобильные путешествия у жителей Карелии вырос на 60%.

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