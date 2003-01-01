Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

Карьер «Шокшинский кварцит» успешно завершил пятую серию замеров уровня шума и пыли.

Измерения проводились ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) в четырех точках на территории поселка, включая приграничную зону с предприятием, как в дневное, так и в ночное время.

Следуя принципам устойчивого развития, ЦЕМЕНТУМ внедряет передовые технологии и решения, ограничивающие влияние производств на экологию. Так, на карьере «Шокшинский кварцит» системный контроль за экологическими показателями был внедрен еще на этапе пусконаладочных работ, до официального запуска производства.

Согласно результатам пятой проверки, уровень шума в любое время суток соответствует нормативам, а концентрация пыли существенно ниже допустимых значений: менее 0,1 мг/м³ при нормативе в 0,5 мг/м³ во всех четырех точках.

Карьер неизменно подтверждает полное соответствие нормам и требованиям в сфере охраны окружающей среды и безопасности. Независимая лаборатория регулярно проводит замеры уровня шума и пыли на карьере. Для снижения концентрации пыли в воздухе на предприятии применяются установки пылеподавления туманом, а также установлены дополнительные форсунки и более мощный насос для повышения эффективности пылеудаления.

Протокол замеров ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) передан в администрацию Шокшинского вепсского поселения, где с ним могут ознакомиться все желающие.

Возрождение карьера — часть инвестиционной программы ЦЕМЕНТУМ в Карелии, которая предполагает создание новых рабочих мест, запуск ряда социально значимых инициатив и развитие инфраструктуры региона.