Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

Карьер «Шокшинский кварцит» успешно прошел очередную серию замеров уровня шума и максимальной разовой концентрации неорганической пыли. Измерения проводились ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) в четырех точках на территории поселка, включая приграничную зону с предприятием, как в дневное, так и в ночное время.

Результаты исследований показали, что в любое время суток уровень шума соответствует допустимым нормам, а концентрация пыли существенно ниже предельно допустимых значений. При этом уровень шума снизился с момента первых измерений и сейчас примерно в два раза ниже допустимого уровня. Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил полное соответствие нормам и требованиям в сфере охраны окружающей среды и безопасности.

Замеры уровня шума и пыли независимой лабораторией осуществляются на карьере регулярно. Системный контроль за экологическими показателями на карьере «Шокшинский кварцит» был внедрен еще на этапе пусконаладочных работ. Для снижения концентрации пыли в воздухе применяются установки пылеподавления туманом. Помимо этого, на карьере установили дополнительные форсунки и заменили насос на более мощный, что значительно повысило эффективность пылеудаления.

Следуя принципам устойчивого развития, ЦЕМЕНТУМ внедряет передовые технологии и решения, ограничивающие влияние производств на экологию.