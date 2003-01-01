Карьер «Шокшинский кварцит» вновь подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

Очередная, четвертая, серия замеров уровня шума и пыли была успешно пройдена карьером «Шокшинский кварцит».

Измерения проводились ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) в четырех точках на территории поселка, включая приграничную зону с предприятием, как в дневное, так и в ночное время.

Результаты исследований показали, что в любое время суток уровень шума соответствует нормативам, а концентрация пыли существенно ниже допустимых значений: менее 0,1 мг/м³ при нормативе в 0,5 мг/м³ во всех четырех точках.

Карьер «Шокшинский кварцит» неизменно подтверждает полное соответствие нормам и требованиям в сфере охраны окружающей среды и безопасности. Независимая лаборатория регулярно проводит замеры уровня шума и пыли на карьере. Для снижения концентрации пыли в воздухе применяются установки пылеподавления туманом. Кроме того, на карьере установлены дополнительные форсунки и заменен насос на более мощный, что значительно повысило эффективность пылеудаления.

Протокол замеров ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) передан в администрацию Шокшинского вепсского поселения, где с ним могут ознакомиться все желающие.