Карьерная техника больше не будет проезжать по поселку в Приладожье

Глава Сортавальского района сообщил, что карьерная техника не будет заезжать в поселок Кааламо.

Договоренность достигнута с руководством карьера "Коккомяки" после жалоб жителей на пыль от работы карьера и техники, проезжающей по поселку.

"Сегодня установлен запрет на проезд такой техники", - уточнил Сергей Крупин.

Ранее власти Карелии сообщали, что в пяти районах Карелии ограничат выдачу новых лицензий на камнеобработку. Сортавальский район в их числе. Также проверку пройдут действующие карьеры.