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Карнавальное шествие в Петрозаводске за несколько минут (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:04, 09 Февраля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Карнавальное шествие "100 символов Карелии" проследовало по центральным улицам города 8 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Участие в нем приняли более двух тысяч человек: представители учебных заведений карельской столицы и районов республики.

Во главе колонны на ретроавтомобиле ехал Дед Мороз из Великого Устюга. В шествии также приняли участие четыре декорированные машины.

Призы победителям на центральной сцене "Гипербореи" вручила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Гран-при завоевала команда Кондопоги и школы № 8 города Кондопога.

Участники удивили гостей праздника своим выступлением и красивыми нарядами.

Видео подготовила городская администрация.

Напомним, определены победители "Гипербореи-2020" в Карелии.

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