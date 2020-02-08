Карнавальное шествие в Петрозаводске за несколько минут (ВИДЕО)

Карнавальное шествие "100 символов Карелии" проследовало по центральным улицам города 8 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Участие в нем приняли более двух тысяч человек: представители учебных заведений карельской столицы и районов республики.



Во главе колонны на ретроавтомобиле ехал Дед Мороз из Великого Устюга. В шествии также приняли участие четыре декорированные машины.

Призы победителям на центральной сцене "Гипербореи" вручила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Гран-при завоевала команда Кондопоги и школы № 8 города Кондопога.



Участники удивили гостей праздника своим выступлением и красивыми нарядами.



Видео подготовила городская администрация.

Напомним, определены победители "Гипербореи-2020" в Карелии.