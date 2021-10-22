Карта «Тройка» для проезда в транспорте, появившаяся в Карелии, заинтересовала коллекционеров

Единая транспортная карта «Тройка», которой можно оплачивать проезд в троллейбусах и автобусах на территории Карелии, вызвала интерес у коллекционеров.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» сообщила заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

«В Российской Федерации есть коллекционеры карт «Тройка». Они обратились к нам, чтобы карту с живописными видами Карелии тоже приобрести», - сказала Мизинкова.

Транспортные карты «Тройка» действуют во многих регионах России и позволяют пассажирам пользоваться этим средством платежа в общественном транспорте всех городов, где есть такая возможность.

В Карелии первыми участниками эксперимента стали маршруты предприятия «Карелавтотранс-Сервис» в направлении Бесовца и Видан, а также троллейбусный маршрут № 5 в Петрозаводске.

Для карельского варианта карты разработан специальный дизайн с изображениями достопримечательностей республики.